Mersin'de orman yangını
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Mersin'de orman yangını

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

23.05.2020 06:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:07

Mersin'de orman yangını

AYDINCIK (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Aydıncık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Gece yarısı, ilçeye bağlı Karatepe mevkiindeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Aydıncık ve Gülnar orman işletme müdürlüklerinden sevk edilen söndürme ekipleri, kızılçam ormanındaki yangına müdahale ediyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Mersin'de orman yangını

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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