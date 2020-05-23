Mersin'de orman yangını MERSİN'in Aydıncık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mersin'de orman yangını

AYDINCIK (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Aydıncık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Gece yarısı, ilçeye bağlı Karatepe mevkiindeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Aydıncık ve Gülnar orman işletme müdürlüklerinden sevk edilen söndürme ekipleri, kızılçam ormanındaki yangına müdahale ediyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA