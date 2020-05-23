Mersin'de orman yangını
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Mersin'de orman yangını

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

23.05.2020 02:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:56

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karatepe mevkisindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.

Mersin'de orman yangını

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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