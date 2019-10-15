Mersin'de orman yangını
Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçenin yüksek rakımlı Kılıç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, ilk etapta 3 helikopter, 25 arazöz, 1 dozer ve orman işçileriyle müdahale edildi.
Bölgedeki 13 ayrı noktadan yükselen alevleri kontrol altına almak için Adana, Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katıldı.
Yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangını, kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.