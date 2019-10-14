Mersin'de orman yangını

14.10.2019 16:50

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 15 hektar kızılçam, katran ve ladin ormanı zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğdözü Yaylası, Çağılpınar mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.



Yangına, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 10 arozöz, 2 su tankeri, 1 helikopter ve 50 ekiple müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 hektar kızılçam, katran ve ladin kaplı ormanlık alan zarar gördü.



Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA