Mersin'de orman yangını

06.10.2019 14:56

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Büyükeceli mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlükleri bünyesindeki çok sayıda personel ile 4 arazöz, iki su tankı ve iki yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA