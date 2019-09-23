Mersin'de orman yangını

23.09.2019 22:16

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Köprübaşı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.



Yangında yaklaşık bir hektar ala zarar gördü, bir kaplumbağa telef oldu.

Kaynak: AA