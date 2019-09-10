Mersin'de orman yangını

10.09.2019 11:32

Mersin'de yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangında yarım dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Mahalle sakinlerinden Fulya Yetiş, yangını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Evlerine yakın bir bölgede yangının çıktığını dile getiren Yetiş, bir kaplumbağayı da kurtardığını anlattı.

Kaynak: AA