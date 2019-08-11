Mersin'de orman yangını

11.08.2019 10:00

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Gözce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA