Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

11.08.2019 10:00
Mersin'de orman yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Gözce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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