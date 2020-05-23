Mersin'de orman yangını: 3 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
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Mersin'de orman yangını: 3 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanı yandı.

Mersin'de orman yangını: 3 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
23.05.2020 04:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:29

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanı yandı.

İlçe sınırlarındaki Karatepe mevkisinde kızılçam ormanlarından alevlerin yükselmesiyle Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının çıktığı bölgeye ulaşan ekipler, yangına 5 arazöz ve su tankeriyle müdahale etti. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltıldı. Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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