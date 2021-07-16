MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına yangın hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, yangını kolayladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Aydıncık ilçesindeki yangın kontrol altına alındı diyemeyiz. Arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğimizi düşünüyorum. Hatay Hassa'da çıkan yangına da müdahale ediyoruz. Şu an yol yapım çalışmaları sürüyor. 80 dönüm alan zarar görmüş görünüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren havadan ve karadan müdahale devem edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı