MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki tepeden helikoptere binerek, yangın bölgesini havadan inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki tepeden helikoptere binerek, yangın bölgesini havadan inceledi. Bakan Pakdemirli, havadan yaptığı inceleme sırasında çalışmalar hakkında Karacabey'den bilgi aldı. Daha sonra yangın ilk müdahale ekip merkezine geçen Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesi karadan devam ediyor. İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı