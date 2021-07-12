Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi
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Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeline iş güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeline iş güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mut ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde Orköy Şube Müdürü Zafer Kızıl tarafından risk değerlendirmesinin yapılması, acil eylem planlarının hazırlanması, risk değerlendirmesine göre tedbirlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başta olmak üzere tüm çalışanlara eğitim verildi. Ayrıca risklerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi, kişisel koruyucu donanımlar verilmesi, sağlık muayenelerinin yaptırılması, iş güvenlik uzmanı, işyeri hekimi görevlendirilmesi, kontrol-denetim yapılması, iş sağlığı ve güvenliği konularında da bilgi verildi. - MERSİN

Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi
Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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