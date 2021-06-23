Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Mersin, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarını işledikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde 4 tabanca, av tüfeği, 161 fişek, 5 av kartuşu, 19 gram esrar, 24 kırmızı reçeteyle satılan hap, kelepçe, dizüstü bilgisayar ve 24 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci