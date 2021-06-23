Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarını işledikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde 4 tabanca, av tüfeği, 161 fişek, 5 av kartuşu, 19 gram esrar, 24 kırmızı reçeteyle satılan hap, kelepçe, dizüstü bilgisayar ve 24 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tolga Yüce Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:08:06. #1.14#

title