Mersin'de ölümlü trafik kazasına karışıp kaçan ikinci araç şoförü de yakalandı

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde bir yayanın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan 2 araç sürücüsünden firari olan şoför de yakalandı.

Jandarma, Ermenek-Anamur kara yolu Çeltikçi Mahallesi'nde 21 Aralık'ta Ayhan Yılmaz'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpmasının ardından bu kişiye yardım etmek için yola çıkan Naciye Abun'a da başka bir aracın çarpmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu Yılmaz'a çarpan aracın şoförü, 16 yaşındaki sürücü B.Ş'yi yakaladı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma, Abun'a çarpıp kaçan araç sürücüsünü de yakaladı.

Adı ve aracının plakası açıklanmayan 2. aracın sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, Yılmaz'ın yolda kimse yokken yürüdüğü sırada yola uzandığı, bu sırada B.Ş'nin kullandığı aracın üstünden geçtiği, çevrede toplananlar arasında bulunan Naciye Abun'a da bir başka otomobilin çarpıp kaçtığı yer alıyor.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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