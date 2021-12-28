Mersin'de ölümlü trafik kazasına karışıp kaçan ikinci araç şoförü de yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de ölümlü trafik kazasına karışıp kaçan ikinci araç şoförü de yakalandı

Mersin'de ölümlü trafik kazasına karışıp kaçan ikinci araç şoförü de yakalandı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde bir yayanın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan 2 araç sürücüsünden firari olan şoför de yakalandı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde bir yayanın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan 2 araç sürücüsünden firari olan şoför de yakalandı.

Jandarma, Ermenek-Anamur kara yolu Çeltikçi Mahallesi'nde 21 Aralık'ta Ayhan Yılmaz'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpmasının ardından bu kişiye yardım etmek için yola çıkan Naciye Abun'a da başka bir aracın çarpmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu Yılmaz'a çarpan aracın şoförü, 16 yaşındaki sürücü B.Ş'yi yakaladı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma, Abun'a çarpıp kaçan araç sürücüsünü de yakaladı.

Adı ve aracının plakası açıklanmayan 2. aracın sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, Yılmaz'ın yolda kimse yokken yürüdüğü sırada yola uzandığı, bu sırada B.Ş'nin kullandığı aracın üstünden geçtiği, çevrede toplananlar arasında bulunan Naciye Abun'a da bir başka otomobilin çarpıp kaçtığı yer alıyor.

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Eren Kış-13 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title