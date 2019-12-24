Mersin'de okulların tatil edildiği iddiası

24.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:08

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA