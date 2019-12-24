Mersin'de okulların tatil edildiği iddiası
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Mersin'de okulların tatil edildiği iddiası

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

24.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:08
Mersin'de okulların tatil edildiği iddiası

Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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