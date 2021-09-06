Mersin'de okul servisleri denetlendi
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Mersin'de okul servisleri denetlendi

Mersin'de okul servisleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servisleri denetlendi.

Mersin'de, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servisleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerinin disiplin altında tutamak amacıyla denetim yapıldı.

Öğrencilerin okullara giriş ve çıkış saatlerinde yapılan kontrollerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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