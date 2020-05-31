Mersin'de okul önlerine 'kitap durağı' Mersin'de belediyenin geri dönüşüm atölyesinde, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirdikleri noktalara yerleştirilmek üzere 'kitap durağı' üretildi.

Mersin'de belediyenin geri dönüşüm atölyesinde, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirdikleri noktalara yerleştirilmek üzere 'kitap durağı' üretildi.

Mersin Büyükşehir Belediyes'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı içerisinde bulunan geri dönüşüm atölyesi, korona virüs sürecinde halka açık alanlarda kullanılmak üzere ürettiği korona bank, normal oturma bankı, kreş çocukları için sandalye, kamelya gibi pek çok ürüne bir yenisini daha ekledi. Atölye çalışanları, tamamı geri dönüşüm malzemesi kullanılarak 'kitap durakları' üretmeye başladı. Açılmış kitap formatında, kalem figürünün desteklediği durakların iç bölümünde korona virüs sürecinde ön plana çıkan sosyal mesafe kurallarına uygun olarak silgi ve kalem açacağı şeklinde oturma noktaları bulunuyor. Üretimi tamamlanan ilk kitap durağı, Tarsus'un en eski okulları arasında yer alan Muvaffak Uygur Caddesi üzerindeki Fatih Anadolu Lisesinin ön bölümünde bulunan toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirdikleri noktaya monte edildi.

Kitap durağının iç kısmında ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara yönelik, "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözleri de yer alıyor. Tarsus Gençlik Kampı içerisinde bulunan geri dönüşüm atölyesinde üretilen kitap durağı için herhangi bir masraf yapılmadı. Geri dönüşümde kullanılabilecek malzemelerin temin edilmesinin ardından atölyedeki ustaların hayat verdiği durakların üretimine devam edilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA