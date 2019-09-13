13.09.2019 15:32

Mersin'de okul müdürüne saldırı kınandı

Mersin'deki bir öğrenci velisinin tehdit ettiği okul müdürünün kapısını tekme ile kırmasının ardından bir araya gelen sendikalar, yaşanan olayı kınadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan öğretmenler ve sendika temsilcileri, eğitimcilere yönelik saldırılara karşı önlem alınmasını istedi.

2 gün önce, merkez Yenişehir ilçesindeki Müfide İlhan İlkokulu'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuğunun başka bir sınıfa alınmasını isteyen ancak okul yönetiminden olumsuz yanıt alan K.K., çocuğunun bahçede oyun oynarken düşmesinin ardından okul müdürü H.S.'nin kapısını tekmeleyerek kırıp içeri girdi ve tehditler savurdu.

H.S.'nin şikayetçi olmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, bugün okul önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı eğitimciler, düzenledikleri basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. Tüm sendikalar adına bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdulla Çelik, Öğretmenlerin, yöneticilerin maruz kaldığı şiddet olaylarında gözlenen artış, eğitimin işleyişini ve toplumsal huzuru ciddi manada tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Müfide İlhan İlkokulu'nda bir öğrenci velisi okul müdürünün kapısını tekmeleyerek kırmış, içeri girmiş, okul müdürüne ölüm tehditleri ve hakaretler savurmuştur. Yeter artık. Bu saldırganlara karşı toplum olarak da bakanlık olarak da acilen önlem alınmalıdır. Bu gidişat, bizleri endişelendirmektedir. Şiddetin egemen ve baskın olduğu yerde sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü, eğitimcilere yapılan saldırı, topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın şiddet olaylarına karşı önlem alması gerektiğinin altını çizen Çelik, Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta ailelerine, öğrencilere olumsuz yansımaları ile eğitim düzenini olumsuz etkilemektedir. Çalışanlarını en etkili ve güven verici tarzda koruması çağrısında bulunuyoruz. Bakanlık önlemleri almak için yoksa başka darpların, başka ölümlerin mi olmasını beklemektedir Hareket geçmek için daha kaç eğitimci arkadaşımızın saldırıya uğraması gerekmektedir diye konuştu.

Kaynak: DHA