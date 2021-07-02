Mersin'de öğretmenlerin kurduğu korodan Türk halk müziği ziyafeti
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Mersin'de öğretmenlerin kurduğu korodan Türk halk müziği ziyafeti

Mersin'de öğretmenlerin kurduğu korodan Türk halk müziği ziyafeti
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, bir okulun öğretmenlerinden oluşan halk müziği korosu, sahne aldı.

Mersin'de, bir okulun öğretmenlerinden oluşan halk müziği korosu, sahne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerini bir araya getiren koro, Yenişehir Belediye Nikah Salonu'nda, "Güzel Kalplerden Güzel Sesler Çıkar" konser etkinliği düzenledi.

Koro etkinlikte çeşitli eserleri seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve beraberindeki ilçe ve şube müdürleri ile öğretmen ve velilerin de katıldığı konserde, keyifli anlar yaşandı.

Koca, konserin ardından yaptığı konuşmada, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karşı karşıya kaldığı zorlu süreçte, öğretmenlerin çabalarının kıymetli olduğunu belirterek, konserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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