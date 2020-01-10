Mersin'de öğretmenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
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Mersin'de öğretmenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6'sı öğretmen 8 kişi yaralandı.

10.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:02
Mersin'de öğretmenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

'in ilçesinde servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6'sı öğretmen 8 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kavaklıpınar Mahallesi'nde 42 YN 111 plakalı kamyonetle 33 C 0017 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 öğretmen ve 2 servis görevlisi, ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Minibüsün, Arslanköy Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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