Mersin'de öğretmen çift, Öğretmenler Günü'nde evlendi - Haberler
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Mersin'de öğretmen çift, Öğretmenler Günü'nde evlendi

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de öğretmen çift, Öğretmenler Günü'nde evlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde görev yapan öğretmen çift Tuğçe ve Musa Çetin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dünya evine girdi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde görev yapan öğretmen çift Tuğçe ve Musa Çetin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dünya evine girdi.

Silifke Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah töreninde genç öğretmenlerin nikahını Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok kıydı.

Genç öğretmenlere mutluluklar dileyen Altunok, "Öğretmen doğan güneş gibidir. Etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Sizler de gelecek nesillerin aydınlık yolu olacaksınız. Gününüz kutlu olsun. Böylesine anlamlı ve güzel bir günde mutluluğa da ilk adımı atmanız bizleri sevindirmiştir." diye konuştu.

Nikaha çiftin ailelerinin yanı sıra öğretmen arkadaşları katıldı.

Mersin'de öğretmen çift, Öğretmenler Günü'nde evlendi

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AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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