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Mersin'de öğrencilere yönelik trafik seminerleri devam ediyor

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de öğrencilere yönelik trafik seminerleri devam ediyor

Mersin'de jandarma ekipleri, kent genelinde eğitim gören öğrencilere yönelik trafik semineri vermeye devam ediyor.

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekipleri, kent genelinde eğitim gören öğrencilere yönelik trafik semineri vermeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Trafik Timleri çalışma kapsamında 250 okulda 11 bin 169 öğrenciye trafik semineri verdi.

Seminerlerde öğrencilere trafik işaretleri, servis araçlarının kullanımı, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve araç içerisinde uyulması gereken kurallara hakkında bilgi verdi.

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