Mersin'de öğrencilere rehberlik ve psikolojik destek verilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince öğrencilere rehberlik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla "Öğrenci Danışmanlık Merkezi" kuruluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde açılacak merkezin hazırlıkları devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından faaliyetlerin yürütüleceği merkezde, okul öncesinden üniversite öğrencilerine kadar her yaştan öğrenciye rehberlik ve psikolojik destek sağlanacak. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci