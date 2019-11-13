Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, 750 atık pil toplayarak geri dönüşüme katkı sağladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, 750 atık pil toplayarak geri dönüşüme katkı sağladı.
Silifke Rotary Kulübü tarafından hazırlanan "Haydi Çocuklar İş Başına Projesi" kapsamında bir etüt merkezi öğrencileri doğada atık pil topladı.
Öğrenciler topladıkları pilleri proje koordinatörüne teslim etti.
Silifke Rotary Kulübü Başkanı Fatma Uyar Atalay, yaptığı açıklamada, öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi.
Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini dile getiren Atalay, projeye destek sağlayanlara teşekkür etti.
Öğrencilere desteklerinden dolayı çeşitli hediyeler verildi.