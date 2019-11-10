Mersin'de öğrenciler harçlıklarını LÖSEV'e bağışladı

10.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup öğrenci, öğretmenlerine hediye almak için biriktirdikleri harçlıklarını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Sadık Eliyeşil Ortaokulundaki bazı öğrenciler, Okul Müdürü Ahmet Karagöz ve okul aile birliği başkanı Levent Özsu'yu ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine alacakları hediyeler için biriktirdikleri harçlıklarını LÖSEV'e bağışlamak istediklerini belirtti.

Talep üzerine Karagöz ve Özsu, öğrencilerin harçlıklarını LÖSEV'in hesabına yatırdı.

Karagöz, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu duyarlılığından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA