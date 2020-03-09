Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi
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Jandarma, Mersin, Yerel

Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi

Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi.

09.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:51
Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi

Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi

MERSİN - Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca, okullarda bulunan öğrenciler içerisinden seçilen okul geçit görevlilerine, jandarma trafik timleri eşliğinde okul ve yaya geçitlerinde araçların durdurulması ve öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanmasına yönelik uygulamalı eğitim verildi. Bunun yanında öğrenciler, yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri gerektiği, servis araçlarına nasıl binmeleri ve emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirildi.

Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi

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