Mersin'de off-road sporcuları yaban hayvanları için karla kaplı alanlara yem bıraktı
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Mersin'de off-road sporcuları yaban hayvanları için karla kaplı alanlara yem bıraktı

03.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:56
Mersin'de off-road sporcuları yaban hayvanları için karla kaplı alanlara yem bıraktı

Mersin'de off-road sporcuları, karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Toros Dağları eteklerine yem bıraktı.

Mersin'de off-road sporcuları, karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Toros Dağları eteklerine yem bıraktı.

Mersin Offroad Spor Kulübünden (MEROFF) yapılan açıklamaya göre, Toros Dağları eteklerinde yer alan 1453 rakımdaki Arslanköy Mahallesi'nde yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlatıldı.

Karla kaplı alanlara çıkan off-road sporcuları, yanlarında getirdikleri yemleri, belirli noktalara bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEROFF Başkanı Mehmet Fatih Ocak, "Kendi imkanlarımız ve sponsorlarımız sayesinde, hayvanların aç kalmaması için yaşam alanlarına 50 kilogram mama ve yiyecek bıraktık. Onların yaşamlarına dokunabildiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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