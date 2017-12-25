Mersin'de Noel Ayini

Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.



Merkez Akdeniz ilçesindeki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde, Rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. Tarihi kilisede ayine katılanlar, mum yakıp dua ettikten sonra birbirlerine sarıldı.



Mersin'deki Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde de birlik, beraberlik ve barış mesajı verildi. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ortodoks Kilisesi ruhani reisi Coşkun Teymur, insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı verdi. - MERSİN