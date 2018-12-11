Mersin'de "Nitelikli Din Hizmeti" Çalıştayı

Mersin İl Müftülüğü ve Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi işbirliği ile "Nitelikli Din Hizmetleri" çalıştayı düzenlendi.

Mersin İl Müftülüğü'nde düzenlenen çalıştayda katılımcılara bilgi veren İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, İl Müftülüğünün yürüttüğü faaliyetler hakkında sinevizyon eşliğinde sunum yaptı.

Tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kondi, "Ülkemizde bulunan binlerce kurum, dernek ve vakıf vardır. Hepsinin de çabası nitelikli bir birey, bu memlekete faydalı insanlar yetiştirmektir. Bireyler olarak hepimiz bu toplumda bir ve beraber olarak yaşıyoruz. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. O azalardan biri rahatsız olduğu zaman bütün vücut rahatsız olur. İslam kardeşlik hukuku, ihtiyaç duyulması halinde birbirimize maddi ve manevi bütün destekleri sağlamamızı zorunlu kılar. Her birimiz elimizden gelen maddi ve manevi unsurlarımızı toplumdaki olumsuzlukları gidermek için çalışmalıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Hizmet alanımız genişledi"

Diyanet İşeri Başkanlığı ve İl Müftülüğü olarak hizmet alanlarını genişlettiklerini kaydeden Kondi, "Toplumdaki insanların yetişmesinde sadece biz yokuz. Bizlerle beraber aile ve okullarımızda insanlarımızın gelişiminde birebir etkili durumdadır. Hep birlikte daha bilinçli, bilgi birikim olarak kendini yetişmiş hisseden bireylerin yetişmesi için çalışmalıyız. Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor, bu nimetlerin kıymetini bilmediğimiz takdirde zaman gelir bizden alınır, bunun farkında olmalıyız. İnşaallah Mersin'deki bütün STK'lar olarak gerekli hizmetleri yapabileceğimize inanıyoruz. Bu toplantı yeni hizmetlerin yapılması anlamında başlangıç olması temennisiyle kurum olarak yapılabilecek tüm hizmetlerde sorumluluk almaya hazırız" şeklinde konuştu.

Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan ise, "Bu günlere kolay gelmedik, gençlerimiz 15-20 yıl öncesini hatırlamıyor, anlamıyor. İslami İlimler Fakültesi Mersinliler olarak hep beraber kurduk. İl Müftülüğümüzün başlattığı bu çalıştay vesilesiyle neler yapabiliriz, neleri eksik bıraktık diyerek yapabileceğimiz hizmetler konusunda çalışmalar yapacağız" dedi.

Çalıştay, toplantıya katılan kurum idarecileri ve STK temsilcilerinin önerilerinin alınmasıyla sona erdi. - MERSİN