Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktıMERSİN'in Mezitli ilçesinde bir narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde bir narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına söndürmek için müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Tece Mahallesi'nde, D-400 karayolu üzerinde bulunan bir narenciye fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2 işçi de ambulansla hastaneye götürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleri de yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerine destek veriyor.

Kaynak: DHA