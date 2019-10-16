Mersin'de nar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

16.10.2019 16:44

Mersin'in Bozyazı ilçesinde nar yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Cebreail Demir idaresindeki 23 BA 440 plakalı nar yüklü tır, Kaledibi Mahallesi Alınko mevkisinde devrildi.

Kazada araçta sıkışan Demir, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Anamur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yola savrulan nar ve kasalardan dolayı bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonucunda açıldı.

Kaynak: AA