Mersin'de "Nar Çiceği Projesi"
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Mersin'de "Nar Çiceği Projesi"

Mersin'in Gülnar ilçesinde "Nar Çiceği Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlara bakım hizmeti veriliyor.

17.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:56
Mersin'de

'in ilçesinde "Nar Çiceği Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlara bakım hizmeti veriliyor.

Gülnar Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında ekipler, 237 aileye ulaştı.

Proje kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakımlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı da yapıldı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, bu tür hizmetlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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