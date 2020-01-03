Mersin'de nakliyeciler eylem yaptı

03.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:52

Mersin'in Mut ilçesinde nakliyeciler taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi önünde toplanan bir grup nakliyeci dijital takograf uygulamasını protesto etmek ve maliyetlerin yükseldiğini öne sürerek ilçede araçlarıyla konvoy düzenledi.

İlçede bir süre araçlarıyla tur atan grup daha sonra yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA