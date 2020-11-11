Mersin'de Müzikal Renkler Konseri sanatseverlerle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Müzikal Renkler Konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Müzikal Renkler Konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Gülden Vurandemir ve Pınar Duygu Çınar, bariton Serkan Karagöz, bas Ragıp Ufuk Kasar sahne alacak.

Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, bas gitarda Beşir Yılmaz, davulda İlhan Alper Kılıç eşlik edecek.

Konserin anlatıcılığını ise Ayşin Alev Lal üstlenecek.

Konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal