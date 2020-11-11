Mersin'de Müzikal Renkler Konseri sanatseverlerle buluşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de Müzikal Renkler Konseri sanatseverlerle buluşacak

11.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:18
Mersin'de Müzikal Renkler Konseri sanatseverlerle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Müzikal Renkler Konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Müzikal Renkler Konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Gülden Vurandemir ve Pınar Duygu Çınar, bariton Serkan Karagöz, bas Ragıp Ufuk Kasar sahne alacak.

Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, bas gitarda Beşir Yılmaz, davulda İlhan Alper Kılıç eşlik edecek.

Konserin anlatıcılığını ise Ayşin Alev Lal üstlenecek.

Konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

İlgili Haberler

'Mücbir Sebep - Lepidus Ensemble' CRR'de sanatseverlerle buluştu
"Mücbir Sebep - Lepidus Ensemble" CRR'de sanatseverlerle buluştu
Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak
Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerle online buluşacak
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerle online buluşacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Lütfi Elvan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Yıldız Kenter Hazar Ergüçlü
Spor Ozan Tufan Arda Turan Serdar Aziz Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Bursa Deprem İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de Müzikal Renkler Konseri sanatseverlerle buluşacak - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:23:13. #1.14#
title