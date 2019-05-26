Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'in Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 5-7 Haziran'da düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin, bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği iddiası, tartışmalara neden oldu.

Çok sayıda sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek festivalin, bölgedeki caretta carettaların yuvalarına zarar vereceğini iddia eden doğaseverler, etkinliğin iptal edilmesini istedi.

Festival alanının işletmecisi Hüseyin Çalışkan, 100. Yıl Tabiat Parkı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, park alanını, ihale yoluyla 39 yıllığına kiraladıklarını söyledi.

Bu yıl ilk kez alanda bir festivalin düzenleneceğini aktaran Çalışkan, ihale sözleşmesinde "alanda festival yapılabileceğine" ilişkin madde olduğunu belirtti.

"Festivali kumsalda yapmıyoruz"

Festivalin parktaki yeşil alanda düzenleneceğini ifade eden Çalışkan, "Bizim carettalara en ufak bir zararımız yok. Festivali kumsal alanında yapmıyoruz. Bariyer çekerek güvenlik önlemi alacağız. Bizim carettaların olduğu kumsal alanında bir işimiz yok." dedi.

"Tam üreme zamanına denk gelen bir program"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ise yaptığı yazılı açıklamada, parktaki kumsalın caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu belirterek geçen yıl bölgede 240 yuva tespit edildiğini hatırlattı.

Bölgede düzenlenecek festivalin caretta carettalar için tehlike oluşturacağını savunan Ergene, "Böyle bir

festivalle, alana çıkacak olan anaç kaplumbağalar, yuvadan çıkacak olan yavru

kaplumbağalar ve yuva içindeki yumurtalar tamamen zarar görecektir. Tam üreme

zamanına denk gelen bir program. Halihazırda şu ana kadar 52 yuva tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA