Ev yangınında bir kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken bir kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'nde Mustafa Çetin'e ait müstakil evde yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın esnasında panikleyen ve başı sert bir cisme çarpan Mustafa Çetin, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt