Mersin'de Muhteşem 100'üncü Yıl Koreografisi

MERSİN'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeni ile öğrenci ve öğretmenler bir koreografiye imza atarak, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, 100 şeklini alacak şekilde dizildiler.

Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi'nde, 1945 yılında Vali Tevfik Sırrı Gür tarafından binası yaptırılan kentin köklü okullarından Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile farklı bir kutlamaya imza attı. Uzun süredir provalar yapan öğretmen ve öğrenciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeni ile muhteşem bir koreografi oluşturdu.

Kutlama kapsamında gerçekleştirilen koreografi de 100'üncü yılın yazılmasında 250 öğrenci görev alırke,n 20 öğretmen de 9x9 metrelik dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

- Mersin

Kaynak: DHA