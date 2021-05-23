Mersin'de muhtarlık binaları yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç duyulan mahallelerdeki muhtarlık binaları yenilenmeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç duyulan mahallelerdeki muhtarlık binaları yenilenmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yeniden tasarlanan muhtarlık binaları içerisinde ofis, mutfak ve tuvalet yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, çalışmaların ilk örneği olan Yenişehir ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.

Yenilenmiş binayı inceleyen Seçer, muhtar Seyfi Delioğlan'ın taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci