Mersin'de müftülükten ihtiyaç sahiplerine yardım

Mersin İl Müftülüğünce, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kentteki yardıma muhtaç vatandaşlara gıda kolisi, çocuklarına ise kırtasiye malzemesi ulaştırıldı.

"İlmek İlmek İyilik Projesi" kapsamında Tunceli'de yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara da içerisinde atkı, bere, eldiven ve montların bulunduğu 21 yardım kolisi gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci