Mersin'de motosikletli kapkaç zanlısı kask ve kıyafetinden teşhis edilerek yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de motosikletli kapkaç zanlısı kask ve kıyafetinden teşhis edilerek yakalandı

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de motosikletli kapkaç zanlısı kask ve kıyafetinden teşhis edilerek yakalandı

Mersin'de, 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve polis ekiplerince kask ve kıyafetinden teşhis edilerek yakalanan motosikletli zanlı tutuklandı.

Mersin'de, 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve polis ekiplerince kask ve kıyafetinden teşhis edilerek yakalanan motosikletli zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İ.S, AA. ve S.A, kol çantalarının motosikletle yanlarına yanaşan kişi tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin kırmızı motor, mavi mont ve kırmızı kask kullandığını belirledi.

Kent merkezindeki tüm yollarda önlem alan polis, hırsızlıklardan yaklaşık 15 saat sonra eşkale uyan ve yanında çalınan eşyalar bulunan Z.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan çantalar, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Hülya Avşar Dilan Çıtak
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de motosikletli kapkaç zanlısı kask ve kıyafetinden teşhis edilerek yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:18:59. #1.14#
title