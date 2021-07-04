Mersin'de motosiklet tutkunları "Motodrag" yarışmasında buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de motosiklet tutkunları "Motodrag" yarışmasında buluştu

Mersin'de motosiklet tutkunları 'Motodrag' yarışmasında buluştu
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Mersin'de düzenlenen "Motodrag" yarışmasına yurt genelinden 50 sporcu katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Mersin'de düzenlenen "Motodrag" yarışmasına yurt genelinden 50 sporcu katıldı.

Motor tiplerine göre 7 ayrı kategoride düzenlenen etkinlikte sporcular, antrenman ve sıralama turlarının ardından 400 metre uzunluğundaki pistte yarıştı.

Vatandaşların ilgiyle izlediği Motodrag'da dereceye giren sporculara, kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Federasyonun İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder, AA muhabirine, kentte bu büyüklükteki organizasyonun ilk kez yapıldığını belirterek, hem sporcu hem de seyirci katılımının fazla olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Akdeniz Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Güder, "Mersin'i, Akdeniz'i tanıtmak adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Tüm güvenlik önlemlerini aldık. Biz, 'caddeden piste' sloganıyla yola çıktık. Caddelerde binlerce insan adrenalin duygusu adına hayatlarını kaybediyorlar. En büyük amacımız, gençlerimizi böyle organizasyonlarla yönlendirmenin zeminini hazırlamak." dedi.

Yarışmaya katılan tek kadın sporcu olan 19 yaşındaki İrem Sahra Şengül de yarışmanın zor geçtiğini belirterek, kadın sporcu olarak etkinlikte yer almanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ece Çeşmioğlu
Spor Diego Ali Koç Abdullah Avcı Younes Belhanda Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de motosiklet tutkunları "Motodrag" yarışmasında buluştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:33:16. #1.15#

title