Mersin'de motosiklet otobüs durağındaki yayalara çarptı: 3 yaralı
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Mersin'de motosiklet otobüs durağındaki yayalara çarptı: 3 yaralı

15.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:06
Mersin'de motosiklet otobüs durağındaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde motosikletin durakta bekleyen yayalara çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde motosikletin durakta bekleyen yayalara çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

O.C.D. (26) idaresindeki 33 SY 281 plakalı motosiklet, 75. Yıl Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağında bekleyen yayalara çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile durakta bekleyen R.F. (22) ve yanında bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki F.E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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