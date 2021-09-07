Mersin'de motosiklet kazası: 1 ölü
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Mersin'de motosiklet kazası: 1 ölü

Mersin'de motosiklet kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kerim Sezer'in kullandığı motosiklet, Silifke-Mut istikametine seyir halinde iken, Kemenli Mahallesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı.

Olay yerine gelen 112 ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Kerim Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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