Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
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Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de meydana gelen 2 motosiklet kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de meydana gelen 2 motosiklet kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazanın birinin ardından kavga çıkarken, bölgedeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez ilçelerinde meydana gelen 2 motosiklet kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk kazada, yolda seyir halinde olan motosikletliye, sağ taraftan gelen otomobil yandan vurarak, düşmesine sebep oluyor. Kazanın ardından sinirlenen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü kavga ederken, bölgedeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.

İkinci kazada ise paket servisi yapan biri çocuk 2 kişi, müşteriye yemek götürdükleri sırada yola birden çıkan otomobile hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan şahıslar, sert şekilde yere düşüyor. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ilk müdahaleyi vatandaşlar yapıyor. - MERSİN

Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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