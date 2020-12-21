Mersin'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Mersin'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

21.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:30
Mersin'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Karayakup Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarından 76 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, iki şüphelinin motosiklet hırsızlığı yaptığını belirledi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonda çaldıkları motosikletle seyir halindeyken Çeşmeli Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:34:10. #1.15#
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