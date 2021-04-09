Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde motosikletin bir apartmanın bahçesinden çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde motosikletin bir apartmanın bahçesinden çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde kilitli motosikletinin çalındığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi.

Ekipler, binanın güvenlik kamerası kaydından, olayı iki şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Eşkalleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan iki zanlının apartman bahçesine girmesi, kilidini kırdıkları motosikletle bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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