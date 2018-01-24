Mersin'de 'Model Fabrika' Kurulumu İçin Çalışmalar Başladı

Mersin, Adana, İzmir ve Gaziantep bölgesini kapsayacak 'model fabrika' kurulumu için görüşmeler başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkilileri, projenin detaylarını konunun tarafları ile paylaştı.

Kalkınma Bakanı Lutfi Elvan ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün 2016 yılı Mersin İş Dünyası Başarı Ödülleri Töreni sırasında Mersin'e verdiği 5 müjdeden ilkini hayata geçirecek hazırlıklar başladı. Endüstri 4.0'ın altyapısını oluşturmak adına Akdeniz Bölgesi için Mersin'de kurulması planlanan model fabrika ile ilgili ilk toplantı Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkilileri, konunun paydaşlarına 'model fabrika'nın özellikleri, kurulum süreçleri ve dünyadaki örnekleri hakkında bilgi verdi. Ağırlıklı olarak imalatçı KOBİ'lerin verimliliğini artırmak hedefiyle Ankara ve Bursa'da başlayan model fabrika kurulumunun Akdeniz Bölgesi için Mersin'de devam etmesi planlanıyor. Bu fabrikalar işbaşı eğitim modeli ya da meslek edindirmeye yönelik eğitim modellerinden farklılıklar içeriyor. Öncelikle bu fabrikalarda verilecek eğitimlere, mevcut bir fabrikada çalışan mühendisler, o fabrikaların orta ya da üst düzey yöneticileri katılabilecek. Bu fabrikalarda alacakları verimlilik artırıcı uygulamalı eğitimler sonucu edinecekleri kazanımları, kendi fabrikalarına uyarlayacaklar. Uygulamalar sırasında kendilerine danışmanlık hizmeti de verilecek. Amaç, mevcuttaki fabrikaları dönüştürmek, verimliliklerini artırarak rekabete ayak uydurmalarını sağlamak. Bir sonraki adımda ise bu fabrikaların dijital dönüşümü, Endüstri 4.0'ı yakalamalarına zemin hazırlamak.

Dünyadaki model fabrikalar örnek alınarak hazırlanan proje çerçevesinde model fabrikada teorik ve uygulamalı eğitimler bir arada verilecek. Sınıflarda verimliliği artırmaya yönelik eğitim alacak olan yöneticiler, ardından verimli çalışmayan, model olarak hazırlanmış uygulama tesisine inerek edindikleri bilgiler çerçevesinde verimliliği artırmanın yollarını arayacak. Bu üretim hattının daha verimli çalışması adına geliştirdikleri fikirleri dersliklerde yeniden teorik olarak değerlendirecek olan yöneticiler, son aşamada yeniden uygulama alanına inerek fikirlerini hayata geçirip sonuçlarını tespit etmeye çalışacak. Sonuçların net olarak ölçülebildiği eğitim modelinden elde edilecek olumlu sonuçlar ise yöneticiler tarafından kendi fabrikalarına taşınarak fabrikalarının verimliliğini artırmaya katkı sağlayacak. Model fabrikada uygulanacak verimlilik sistemi, 'kesik üretim' adı verilen parçalı üretim gerçekleştiren tüm imalathanelerde geçerli olacak.Model fabrikanın kurulması ile birlikte ilk aşamada eğiticilerin eğitimi gerçekleştirilecek. Fabrikanın dijital dönüşüme yönelik çalışmaları ise kentteki üniversitelerle işbirliği çerçevesinde yürütülecek. Model fabrikaların temel hizmet türü öğren/düşün programı olacak. Bunun yanında hizmetin yüzde 25'ini ihtiyaca yönelik deneyimsel eğitimler oluşturacak. Yine proje çerçevesinde katılımcılara birer günlük farkındalık eğitimleri de verilecek. - MERSİN