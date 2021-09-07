Mersin'de mobil aşı birimi üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu
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Mersin'de mobil aşı birimi üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu

Mersin'de mobil aşı birimi üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Sağlık

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Mersin Üniversitesi'nde oluşturulan mobil aşı birimi öğrencilere aşı olma imkanı sunuyor.

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Mersin Üniversitesi'nde oluşturulan mobil aşı birimi öğrencilere aşı olma imkanı sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler Mersin Üniversitesi Çiftlikköy yerleşkesinde mobil aşı birimi oluşturdu.

Rektörlük binasının yanına kurulan aşı birimi öğrenci ve üniversite çalışanlarına hizmet sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, kentte ilk doz aşısını yaptıran 18 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 85'lere yaklaştığını belirtti.

Aşı olmayan, aşısı eksik olan öğrencilerin aşılamalarını bir an önce tamamlama arzusunda olduklarını ifade eden Ceviz, öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Çiftlikköy Yerleşkesi'nde mobil aşı birimi oluşturduklarını aktardı.

Üniversitenin ikinci öğretiminde okuyan öğrencilerini de düşündüklerini dile getiren Ceviz, şöyle devam etti:

"Hafta içi saat 24.00'e kadar aşılama hizmeti devam edecek. Yurtlarda ve sınıflarda sosyal mesafeyi korumanın zorluğunu biliyoruz. Amacımız üniversite eğitim-öğretiminin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlamaktır. Bunu aşılama oranlarımızı arttırarak yapabiliriz. Bu nedenle aşılama çok önemli. İlimizde kurumlarımız arasındaki iş birliğini üst düzeye çıkararak aşılamada oldukça iyi bir orana ulaştık, daha fazlası için de gayretlerimiz devam ediyor. Vaka sayılarımızın da yüksek aşı yüzdemizle ters orantılı şekilde gerilemesi, bizlerin güvenli ve sağlıklı normalleşme açısından geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlıyor."

Mobil aşı birimi üniversitenin rektörlük binasının yanında hizmet verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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