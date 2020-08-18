Mersin'de mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı Mersin'de, bir mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mersin'de, bir mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki bir tarlada uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratını alan ekipler, operasyon düzenledi.

Çalışmada, 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan tarla sahibi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA