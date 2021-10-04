Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin yurt olarak kullanabilmesi için misafirhaneye dönüştürüldü.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin yurt olarak kullanabilmesi için misafirhaneye dönüştürüldü.

Yenişehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir dışından gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan 100 kız ve 300 erkek üniversite öğrencisinin sorunu kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla öğrencilerin konaklaması için misafirhaneye dönüştürüldü.

Başvuruların alınmasıyla birlikte kontenjanları dolan misafirhanede öğrencilerin kayıt işlemleri başladı.

Dört kişilik odalar şeklinde hazırlanan, 96 daireden oluşan misafirhanede, yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salon, revir, hobi bahçeleri ile kültür, sanat ve spor alanları da yer alıyor.

Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı

Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı

Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı

Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Pınar Deniz Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Emre Belözoğlu Salih Uçan Stefan Kuntz Mehmet Topal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:41:33. #1.11#