Mersin'de misafirhaneye dönüştürülen merkezde öğrencilere barınma imkanı sağlandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin yurt olarak kullanabilmesi için misafirhaneye dönüştürüldü.

Yenişehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir dışından gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan 100 kız ve 300 erkek üniversite öğrencisinin sorunu kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla öğrencilerin konaklaması için misafirhaneye dönüştürüldü.

Başvuruların alınmasıyla birlikte kontenjanları dolan misafirhanede öğrencilerin kayıt işlemleri başladı.

Dört kişilik odalar şeklinde hazırlanan, 96 daireden oluşan misafirhanede, yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salon, revir, hobi bahçeleri ile kültür, sanat ve spor alanları da yer alıyor.